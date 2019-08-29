Португалец Роналду призвал бороться с пожарами в Амазонии

В 2019 году в бразильских тропических лесах произошло более 75 тыс. пожаров. Это рекордное количество пожаров за семь лет исследований. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, площадь территорий, охваченных огнем, возросла на 83%.

В минувшем сезоне Роналду сыграл за итальянский «Ювентус» 43 матча. На его сету 28 забитых мячей и десять результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года. Португалец перебрался в «Ювентус» летом 2018-го после девяти сезонов в «Реале», в составе которого четыре раза выиграл Лигу чемпионов. С 2003 по 2009 год он выступал за «МЮ», пишет news.rambler.ru.

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду призвал общественность более эффективнее бороться с лесными возгораниями в Амазонии. «Тропические леса Амазонии производят более 20 процентов кислорода в мире, и они горели в течение трех последних недель. Наша обязанность — помочь спасти нашу планету», — написал Роналду в своем Twitter.

Амазонка является крупнейшим тропическим лесом в мире. В 2019 году в бразильских тропических лесах произошло более 75 тыс. пожаров. Это рекордное количество пожаров за семь лет исследований. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, площадь территорий, охваченных огнем, возросла на 83%. В минувшем сезоне Роналду сыграл за итальянский «Ювентус» 43 матча. На его сету 28 забитых мячей и десять результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года. Португалец перебрался в «Ювентус» летом 2018-го после девяти сезонов в «Реале», в составе которого четыре раза выиграл Лигу чемпионов. С 2003 по 2009 год он выступал за «МЮ».