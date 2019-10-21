Португалец Роналду снова лучший

«Ювентус» обыграл «Болонью» (2:1) в матче восьмого тура чемпионата Италии.

Один из голов своей команды забил нападающий Криштиану Роналду.

Для португальца этот мяч стал 25-м в серии А в 38 матчах. Лишь четырем футболистам потребовалось меньшее количество игр, начиная с сезона-1994/95, когда за победу стали присуждать три очка, чтобы достичь этой отметки.

Винченцо Монтелла забил 25 голов за 31 матч, Роналдо потребовалось 32 встречи, Диего Милито и Андрею Шевченко — по 33, пишет news.sportbox.ru.

Напомним, что Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года из «Реала». В прошлом сезоне он в составе туринской команды стал чемпионом Италии, заняв четвертое место в гонке бомбардиров (21 гол).