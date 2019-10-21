Португалец Роналду снова лучший

Понедельник, 21 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Португалец Роналду снова лучший

Лишь четыре игрока забили 25 голов в серии А быстрее Роналду.

«Ювентус» обыграл «Болонью» (2:1) в матче восьмого тура чемпионата Италии.

Один из голов своей команды забил нападающий Криштиану Роналду.

Для португальца этот мяч стал 25-м в серии А в 38 матчах. Лишь четырем футболистам потребовалось меньшее количество игр, начиная с сезона-1994/95, когда за победу стали присуждать три очка, чтобы достичь этой отметки.

Винченцо Монтелла забил 25 голов за 31 матч, Роналдо потребовалось 32 встречи, Диего Милито и Андрею Шевченко — по 33, пишет news.sportbox.ru.

Напомним, что Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года из «Реала». В прошлом сезоне он в составе туринской команды стал чемпионом Италии, заняв четвертое место в гонке бомбардиров (21 гол).

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья