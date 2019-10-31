Португалец Роналду снова спас «Ювентус»

Четверг, 31 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Португалец Роналду снова спас «Ювентус»

Туринский «Ювентус» одержал победу над «Дженоа» в матче 1/8 финала 10-го тура чемпионата Италии.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 36-й минуте счёт открыл защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Спустя четыре минуты форвард «Дженоа» Кристиан Куаме восстановил равновесие.

Во втором тайме главный арбитр матча Антонио Джуа показал красные карточки двум игрокам «Дженоа», а на 87-й минуте был удалён с поля полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо, пишет regnum.ru.

На 90-й минуте матча рефери отменил гол Криштиану Роналду после просмотра повтора, зафиксировав офсайд. А в добавленное время в ворота «Дженоа» был назначен пенальти, который реализовал Роналду.

В настоящее время «Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, на счету команды 26 очков. Бьянконери теперь на одно очко опережают «Интер».

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