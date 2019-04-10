Португалец Роналду сыграет с "Аяксом"

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду включен в заявку команды на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с амстердамским "Аяксом", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Турина.

Роналду получил травму правого бедра 25 марта в матче за сборную Португалии против команды Сербии в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Впоследствии 34-летний игрок заявил, что восстановится через одну-две недели, пишет РИА Новости.

В заявке "Ювентуса" на первый матч с "Аяксом" отсутствуют полузащитник Эмре Джан, получивший растяжение правой лодыжки в субботнем матче чемпионата Италии с "Миланом", и капитан команды защитник Джорджо Кьеллини, травмировавший икру левой ноги. Оба футболиста во вторник пропустили тренировку.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Ювентусом" пройдет в среду в Амстердаме.