Португалец Роналду высказался перед игрой против «Локомотива»

34-летний спортсмен заявил, что хотел бы одержать победу в игре против команды Юрия Семина, пишет gazeta.ru.

«Завтрашняя игра важна. Московская команда очень сильна. Я рад, что в этом сезоне мы играем в более атакующей манере. Мы рассчитываем на свои силы и надеемся порадовать туринских болельщиков», — сказал Роналду.