Португалец Роналду высказался перед игрой против «Локомотива»

Вторник, 22 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Португалец Роналду высказался перед игрой против «Локомотива»

Роналду на предматчевой пресс-конференции высказался перед игрой против московского «Локомотива» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

34-летний спортсмен заявил, что хотел бы одержать победу в игре против команды Юрия Семина, пишет gazeta.ru.

«Завтрашняя игра важна. Московская команда очень сильна. Я рад, что в этом сезоне мы играем в более атакующей манере. Мы рассчитываем на свои силы и надеемся порадовать туринских болельщиков», — сказал Роналду.

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