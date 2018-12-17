Португалец Роналду забил 5000-й гол «Ювентуса» в чемпионате Италии

Тысячный гол «Ювентуса» был забит в 1948 году, двухтысячный — в 1962, 3000-й — в 1984, а 4000-й — в 2003. Таким образом, на пятую тысячу туринцам потребовалось 15 лет, в течение которых клуб покидал Серию А из-за коррупционного скандала.

«Это был нелегкий матч. Поле было довольно неровным. Мы играли лучше, чем «Торино», имели больше шансов забить и заслужили победу. Доволен забить юбилейный гол, но самым важным было помочь команде выиграть», — приводит Football Italia слова Роналду.

«Ювентус» одержал седьмую подряд победу в чемпионате страны, пишет gazeta.ru.