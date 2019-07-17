Португалец с дрона обстрелял фейерверками дом шумных соседей
Таким необычным и опасным способом, как писали в СМИ, португалец "мстил" соседям за слишком громкую музыку.
В соцсетях набирает вирусную популярность видео, как дрон расстреливает из фейерверков один из жилых домов.
В описании к ролику указывалось, что так житель Португалии отреагировал на "слишком громкую музыку соседей". Она его раздражала, и парень якобы наказал соседей, пишет ru.sputnik.kg.
Никаких подробностей случившегося не сообщалось.
Видео бурно обсуждалось в Twitter и на Reddit и разошлось также среди кыргызстанских пользователей.
В комментариях они восхищаются необычной задумкой автора и называют ее "идеальной местью будущего".