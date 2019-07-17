Португалец с дрона обстрелял фейерверками дом шумных соседей

Среда, 17 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалец с дрона обстрелял фейерверками дом шумных соседей

Таким необычным и опасным способом, как писали в СМИ, португалец "мстил" соседям за слишком громкую музыку.

В соцсетях набирает вирусную популярность видео, как дрон расстреливает из фейерверков один из жилых домов.

​В описании к ролику указывалось, что так житель Португалии отреагировал на "слишком громкую музыку соседей". Она его раздражала, и парень якобы наказал соседей, пишет ru.sputnik.kg.

Никаких подробностей случившегося не сообщалось.

Видео бурно обсуждалось в Twitter и на Reddit и разошлось также среди кыргызстанских пользователей.

В комментариях они восхищаются необычной задумкой автора и называют ее "идеальной местью будущего".

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья