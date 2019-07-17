Португалец с дрона обстрелял фейерверками дом шумных соседей

В соцсетях набирает вирусную популярность видео, как дрон расстреливает из фейерверков один из жилых домов.

​В описании к ролику указывалось, что так житель Португалии отреагировал на "слишком громкую музыку соседей". Она его раздражала, и парень якобы наказал соседей, пишет ru.sputnik.kg.

Никаких подробностей случившегося не сообщалось.

Видео бурно обсуждалось в Twitter и на Reddit и разошлось также среди кыргызстанских пользователей.

В комментариях они восхищаются необычной задумкой автора и называют ее "идеальной местью будущего".