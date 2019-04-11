Португалець сорвал джекпот

Сегодня утром один из жителей центральной Португалии стал богаче на 79 миллионов евро богаче после того, как вчера вечером состоялся розыгрыш главного приза лотереи Euromilhões.

Представители лотереи заявили, что выигрышный билет был куплен в Сирте, что в центральной Португалии.

Победа выводит Португалию на четвертое место в списке представитель стран, которым чаще всего везет в игре в данную лотереи, после Франции, Испании и Великобритании.

Выигрышные номера в розыгрыше прошлой ночью были такими: 18 - 21 - 29 - 38 и 41, а счастливые звезды - 01 и 11.