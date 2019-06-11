Португалец, угнавший десятки машин, задержан во время очередной кражи

Житель Португалии 37-летний Даниэль Сантуш, на счету которого по данным прокуратуры более 100 преступлений в Порту и Авейру, накануне был задержан фермерами Вилы-Нова-де-Гайя. Угонщика, который обвиняется более чем в 100 преступлениях, включающих кражу горючего, задержан с поличным во время совершения новой кражи.



Преступление злоумышленник пытался совершить вместе с подельником Дионисио Ферейра. Мужчины пытались украсть топливо со склада одной из ферм Вила-Нова-де-Гайя в Порту. Однако, Сантуш был пойман фермерами, его подельнику удалось скрыться.



Сообщается, что последний раз Даниэль Сантуш был задержан всего за месяц перед преступлением, его остановили, когда он был за рулем украденной машины. Однако по решению прокурора он был выпущен из под стражи. Скорее всего, теперь Сантуша надолго поместят под арест.