Португалец Виллаш-Боаш отклонил выгодное предложение «Ньюкасла»

Об этом сообщил портал Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

По данным источника, Виллаш-Боаш получил предложение возглавить «Ньюкасл» на более выгодных условиях, чем он имеет в «Марселе». Однако португальский специалист ответил отказом, пишет russian.rt.com.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино претендует на место главного тренера «Марселя».