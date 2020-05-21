Португалец Виллаш-Боаш отклонил выгодное предложение «Ньюкасла»

Четверг, 21 Май 2020 Португалия Португалия

Португалец Виллаш-Боаш отклонил выгодное предложение «Ньюкасла»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш отклонил предложение «Ньюкасла» возглавить английский клуб.

Об этом сообщил портал Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

По данным источника, Виллаш-Боаш получил предложение возглавить «Ньюкасл» на более выгодных условиях, чем он имеет в «Марселе». Однако португальский специалист ответил отказом, пишет russian.rt.com.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино претендует на место главного тренера «Марселя».

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