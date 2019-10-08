Португалец Жоао Марио рассказал, почему решил перейти в "Локомотив"

Марио перешел в "Локомотив" из миланского "Интера" в конце августа на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона и содержит опцию последующего выкупа прав на игрока. В нынешнем сезоне португалец сыграл семь матчей за "Локомотив". На прошлой неделе 26-летний Марио был вызван в сборную Португалии для участия в отборочных матчах ЕВРО-2020 против команд Украины и Люксембурга, пишет РИА Новости.

"Мое время в России проходит хорошо. Я много играю, и это то, чего я больше всего хотел. В России у меня нет переводчиков в клубе, но Эдер мне очень в этом помогает, тем не менее, язык футбола - это тот язык, на котором мы всем говорим на поле. Я хотел играть, снова почувствовать себя хорошо. Я хотел соперничать, поэтому я сменил команду", - добавил Марио.