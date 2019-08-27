Португалец Жоау Мариу приехал в Москву

Соответствующая фотография была выложена в телеграм-канале «Новости «Локомотива»». По информации СМИ, спортсмен будет выступать за «железнодорожников» на правах аренды, его зарплата в стане красно-зеленых составит порядка 3 млн евро в год.

Стоит отметить, что для столичного клуба это будет первое приобретение в центральную линию поля в текущее трансферное окно, пишет gazeta.ru.

В предыдущем сезоне Мариу вышел на поле в составе «Интера» 22 раза и забил 1 гол.