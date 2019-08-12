Португалец Жозе Моуриньо станет экспертом на канале Sky Sports

Также сообщается, что первый выход 56-летнего португальца в эфир состоится в воскресенье 11 августа, он станет комментировать матч между лондонским «Челси» и своими бывшими подопечными — «МЮ».

Отметим, португальский специалист находится без тренерской работы с декабря 2018 года, когда он был уволен с поста главного тренера «МЮ». Также, как сообщалось, в июле Моуринью отверг предложение от китайского клуба «Гаунчжоу Эвергранд» на сумму в 100 млн евро из-за нежелания его семьи переезжать в Китай, пишет regnum.ru.