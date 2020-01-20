Португали: Роналду первым забил 15 голов в 14 сезонах подряд в разных лигах

34-летний португалец стал единственным футболистом в топ-5 европейских лиг, которому удалось забить не менее 15 голов на протяжении последних 14 сезонов, передает iz.ru.

В текущем сезоне на его счету 16 забитых мячей. Ранее нападающий был признан лучшим футболистом 2019 года по версии Globe Soccer Awards.

В 2019 году португалец выиграл чемпионат Италии в составе «Ювентуса» и помог сборной Португалии выиграть Лигу наций УЕФА.

29 декабря СМИ сообщили, что Роналду может вернуться в «Реал Мадрид» в период зимнего трансферного окна 2020 года.

28 декабря на Международной спортивной конференции в Дубае Роналду поделился планами после завершения карьеры в футболе.