Португали: Роналду первым забил 15 голов в 14 сезонах подряд в разных лигах

Понедельник, 20 Январь 2020 Португалия Португалия

Португали: Роналду первым забил 15 голов в 14 сезонах подряд в разных лигах

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в ворота «Пармы» (2:1) в чемпионате Италии и установил уникальное достижение.

34-летний португалец стал единственным футболистом в топ-5 европейских лиг, которому удалось забить не менее 15 голов на протяжении последних 14 сезонов, передает iz.ru.

В текущем сезоне на его счету 16 забитых мячей. Ранее нападающий был признан лучшим футболистом 2019 года по версии Globe Soccer Awards.

В 2019 году португалец выиграл чемпионат Италии в составе «Ювентуса» и помог сборной Португалии выиграть Лигу наций УЕФА.

29 декабря СМИ сообщили, что Роналду может вернуться в «Реал Мадрид» в период зимнего трансферного окна 2020 года.

28 декабря на Международной спортивной конференции в Дубае Роналду поделился планами после завершения карьеры в футболе.

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