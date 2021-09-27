Португалии нужны граждане-мигранты

Понедельник, 27 Сентябрь 2021 Португалия Португалия

Португалии нужны граждане-мигранты

Так считает министр внутренних дел Эдуардо Кабрита.

По его мнению, в ближайшие десятилетия следует сосредоточиться на «законных, безопасных и упорядоченных механизмах миграции», чтобы гарантировать права на здоровье, жилье и работу.

«Португалия, страна, по данным последних переписей населения, характеризуется старением и нуждается в гражданах-мигрантах. Именно поэтому она должна отдавать предпочтение механизмам законной, безопасной и упорядоченной миграции как способу гарантировать соблюдение прав человека в таких различных областях, как право на здоровье, на достойное жилище и право на справедливые трудовые отношения», - сказал Эдуардо Кабрита на открытии международной конференции.

По словам чиновника, легальная миграция является приоритетом, который заставляет Португалию «проявлять негибкость в том, что касается управления общеевропейскими границами и борьбы с криминальными явлениями, живущими за счет крайней хрупкости человека».

Эдуардо Кабрита также сказал, что Европа должна «смотреть на управление миграционными потоками скоординированным, последовательным и, прежде всего, подготовленным образом».

«В Португалии, в которой 30 лет назад было менее 100 000 иностранных граждан, даже во время пандемии к концу 2020 года проживало на законных основаниях около 680 000 иностранных граждан», - отметил он.

По словам Эдуардо Кабриты, более полумиллиона иностранных граждан получили португальское гражданство с 2007 года, когда в закон о гражданстве были внесены существенные изменения.

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