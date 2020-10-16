Португалии потребуется десять лет, чтобы восстановиться после пандемии

Португальской экономике может потребоваться около десяти лет, чтобы полностью оправиться от ущерба, нанесенного пандемией covid-19, даже с помощью Плана восстановления и устойчивости (PRR).

Предварительная версия PRR подтверждает все данные, предоставленные Коштой менее месяца назад, и является основой Европейского плана восстановления, направленного на Португалию.

В период с 2021 по 2026 год правительство рассчитывает на гранты в размере 12,9 млрд евро (европейские невозвратные фонды, которые напрямую не увеличивают долг) с возможностью получения еще 15,7 млрд евро в виде дешевых кредитов.

Кроме того, правительство также рассчитывает на 445 миллионов евро, которые оно может получить из программы развития сельских районов и Фонда справедливого перехода.

Таким образом, в период с 2021 по 2026 год мы можем говорить о финансовом импульсе в 31 миллиард евро, исходящем из Европы. Тем не менее, как показывает новый официальный документ, Португалии потребуется десять лет, чтобы восстановить экономику до уровней до пандемии.

Европейская комиссия приветствовала скорейшую реализацию португальского плана, а также его программные направления, но отложила полную оценку на будущее.