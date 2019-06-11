Португалии вручили 39 туристических «Оскаров»

Вторник, 11 Июнь 2019 Португалия Португалия

Португалии вручили 39 туристических «Оскаров»

Премия считается высшей наградой в сфере туризма.

В этом году на престижной премии World Travel Awards Португалия получила 39 наград, это на три награды больше, чем в прошлом году.

Лиссабон был удостоен премии в номинации «Лучшее европейское направление», обойдя многие туристические столицы мира. Призы также получили регион Алгарве в категории «Лучший европейский пляж» и остров Мадейра.

Премия World Travel Awards организована в 1993 году с целью стимулирования конкурентоспособности и качества туризма в разных странах. За награды каждый год борются ведущие центры мира. Премия считается высшей наградой в сфере туризма.

Фотогалерея

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