Португалии вручили 39 туристических «Оскаров»

В этом году на престижной премии World Travel Awards Португалия получила 39 наград, это на три награды больше, чем в прошлом году.



Лиссабон был удостоен премии в номинации «Лучшее европейское направление», обойдя многие туристические столицы мира. Призы также получили регион Алгарве в категории «Лучший европейский пляж» и остров Мадейра.



Премия World Travel Awards организована в 1993 году с целью стимулирования конкурентоспособности и качества туризма в разных странах. За награды каждый год борются ведущие центры мира. Премия считается высшей наградой в сфере туризма.