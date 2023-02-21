Португалия: 1 построенный дом на каждые 9 проданных

Данные Национального института статистики (INE) показывают, что в дополнение к пустующим домам, которые существуют в Португалии, только один объект был построен на каждые девять объектов, проданных в стране в период с января по сентябрь 2022 года.

По данным INE, в Португалии с января по сентябрь 2022 года было продано 129 374 дома. За тот же период был построен только 14 451 жилой объект.

Это означает, что в Португалии был построен только один дом на каждые девять проданных, что недостаточно для удовлетворения высокого спроса, согласно Idealista / News.

На Севере и в Азорском автономном округе эта разница немного меньше, так как на каждые шесть проданных домов в каждом регионе строится один.

С другой стороны, в Алентежу и Алгарве количество проданных домов намного больше, чем построенных - до 16 проданных на каждый построенный.

Также в Большом Лиссабоне не хватает нового строительства, так как на рынок было выставлено всего 3 260 новых объектов, тогда как за первые девять месяцев 2022 года было продано 39 261 единиц, показывают данные INE.