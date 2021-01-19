Португалия: 10 новых правил, которые заставят людей оставаться дома

Правительство в очередной раз ужесточило условия, чтобы португальцы действительно оставались дома. Ознакомьтесь с десятью мерами, которые объявил 18 января премьер-министр Антониу Кошта.

Премьер-министр не удовлетворен слабым откликом португальцев на ограничения, поэтому объявил о десятке новых мер, ужесточающих правила.

1. Продажа или доставка продуктов к дверям запрещена на любом предприятии непродовольственного сектора, например, в магазинах одежды.

2. Продажа или доставка любого напитка навынос, даже кофе, в заведениях общественного питания, запрещены.

3. Запрещается находиться и употреблять пищу у дверей, на проезжей части или в непосредственной близости от заведений общественного питания.

4. Все предприятия питания в торговых центрах будут закрыты, даже те, которые могли бы работать на вынос.

5. Все распродажи, акции и кампании продаж, которые способствуют концентрации людей, запрещены.

6. Запрещается находиться в общественных местах для отдыха, например в садах: туда можно зайти ненадолго, но не находиться там.

7. Мэров просят, как и в марте и апреле 2020 года, ограничить доступ к местам высокой концентрации людей, таким как морские берега или берега рек, и ограничить использование садовых скамеек и игровых площадок, а также отдельных спортивных объектов, как теннис или падл-теннис.

8. Все университеты для пожилых, дневные центры и социальные центры закрываются.

9. Обязательная удаленная работа усиливается двумя способами: с одной стороны, всем работникам, которым приходится выезжать для выполнения личной работы, требуется удостоверение, выданное их работодателем, с другой стороны, все сервисные компании, в которых работает более 250 человек, должны предоставить в Autoridade para as Condições do Trabalho (АСТ) номинальный список всех работников, чей личный труд они считают незаменимым.

10. Восстановлен запрет на передвижение между муниципалитетами в выходные дни, и все заведения любого характера должны закрываться в 20:00 по рабочим дням и в 13:00 по выходным, за исключением продуктовых магазинов, которые по выходным могут работать до 17:00.

В дополнение к этим десяти мерам премьер-министр пообещал, что они будут «сопровождаться усилением надзора со стороны ACT, а также со стороны сил безопасности, и особенно PSP».