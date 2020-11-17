Португалия: 10 районов, наиболее пострадавших от Covid-19
Пасуш-де-Феррейра и Лоусада в настоящее время являются муниципалитетами, наиболее пострадавшими от пандемии.
С другой стороны, есть девять округов, в которых не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.
Главное управление здравоохранения снова включило географическое распределение в ежедневный отчет о распространении Covid-19.
По данным можно определить муниципалитеты, которые в настоящее время больше всего затронуты пандемией. Почти все они расположены на севере страны.
Районы, в которых зафиксировано больше всего случаев заболевания из расчета на 100 тысяч жителей:
- Пасуш-де-Феррейра;
- Лоусада;
- Визела;
- Мантейгаш;
- Паредеш;
- Пенафиел;
- Гимарайнш;
- Фафе;
- Санту-Тирсу;
- Бельмонте.
Фактически, в большинстве национальных округов (61%) заболеваемость составляет более 240 случаев на 100 тысяч жителей, что в настоящее время является барьером, который служит критерием для определения округов с наибольшим риском.
Если посмотреть на Лиссабон и Порту, то в обоих городах порог выше 240 случаев на 100 тысяч жителей.
С другой стороны, в 20% муниципалитетов заболеваемость составляет менее 120 случаев на сто тысяч. В нижней части рейтинга находятся девять округов с нулевым уровнем заболеваемости на 100 тысяч жителей. Почти все они находятся на Азорских островах, которые, как и Мадейра, сумели взять пандемию под контроль.
Муниципалитеты с минимальной заболеваемостью:
- Кальета (Азорские острова);
- Лажеш-даш-Флореш;
- Лажеш-ду-Пику;
- Мадалена;
- Моншике;
- Порту-Мониш;
- Санта-Круж-даш-Флореш;
- Сент-Висенте;
- Вила-ду-Корву.