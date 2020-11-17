Португалия: 10 районов, наиболее пострадавших от Covid-19

С другой стороны, есть девять округов, в которых не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Главное управление здравоохранения снова включило географическое распределение в ежедневный отчет о распространении Covid-19.

По данным можно определить муниципалитеты, которые в настоящее время больше всего затронуты пандемией. Почти все они расположены на севере страны.

Районы, в которых зафиксировано больше всего случаев заболевания из расчета на 100 тысяч жителей:

- Пасуш-де-Феррейра;

- Лоусада;

- Визела;

- Мантейгаш;

- Паредеш;

- Пенафиел;

- Гимарайнш;

- Фафе;

- Санту-Тирсу;

- Бельмонте.

Фактически, в большинстве национальных округов (61%) заболеваемость составляет более 240 случаев на 100 тысяч жителей, что в настоящее время является барьером, который служит критерием для определения округов с наибольшим риском.

Если посмотреть на Лиссабон и Порту, то в обоих городах порог выше 240 случаев на 100 тысяч жителей.

С другой стороны, в 20% муниципалитетов заболеваемость составляет менее 120 случаев на сто тысяч. В нижней части рейтинга находятся девять округов с нулевым уровнем заболеваемости на 100 тысяч жителей. Почти все они находятся на Азорских островах, которые, как и Мадейра, сумели взять пандемию под контроль.

Муниципалитеты с минимальной заболеваемостью:

- Кальета (Азорские острова);

- Лажеш-даш-Флореш;

- Лажеш-ду-Пику;

- Мадалена;

- Моншике;

- Порту-Мониш;

- Санта-Круж-даш-Флореш;

- Сент-Висенте;

- Вила-ду-Корву.