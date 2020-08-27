Португалия: 10 самых дорогих улиц для покупки жилья

В ходе него была проанализирована средняя стоимость квартир и коттеджей на одной и той же улице, выставленных на продажу в рекламных объявлениях. Чтобы избежать искажения данных, учитывались только улицы с минимум десятью объявлениями, а также удалялись дублирующиеся объекты недвижимости.

Доминирует в рейтинге округ Лиссабон - с восемью улицами в первой десятке. Остальные две расположены в Фару и Порту.

Рейтинг выглядит следующим образом:

Distrito Freguesia Localização Preço médio (€) 1º Lisboa Cascais Avenida Brasil 2.743.00 2º Lisboa Oeiras e São Julião da Barra - Paço de Arcos - Caxias Avenida Marginal 2.670.08 3º Lisboa Santa Maria Maior Rua da Misericórdia 2.609.89 4º Faro Almancil Vale do Lobo 2.476.24 5º Lisboa Cascais Rua Cravos 2.239.94 6º Lisboa Alcântara Rua da Junqueira 2.219.32 7º Lisboa Estoril Avenida Dom Nuno Alvares Pereira 2.080.00 8º Lisboa Belém Avenida Dom Vasco Da Gama 1.997.36 9º Porto Nevogilde Avenida Montevideu 1.988.00 10º Lisboa Estoril Rua Melo e Sousa 1.950.00

Напомним, что данное исследование отражает только среднюю цену жилой недвижимости на представленных улицах, т.е. не исключается, что на каждой из них есть более дорогие дома и квартиры.