Португалия: 10 самых дорогих улиц для покупки жилья
Исследование подготовила компания Idealista - специалист по португальскому рынку недвижимости.
В ходе него была проанализирована средняя стоимость квартир и коттеджей на одной и той же улице, выставленных на продажу в рекламных объявлениях. Чтобы избежать искажения данных, учитывались только улицы с минимум десятью объявлениями, а также удалялись дублирующиеся объекты недвижимости.
Доминирует в рейтинге округ Лиссабон - с восемью улицами в первой десятке. Остальные две расположены в Фару и Порту.
Рейтинг выглядит следующим образом:
|Distrito
|Freguesia
|Localização
|Preço médio (€)
|1º Lisboa
|Cascais
|Avenida Brasil
|2.743.00
|2º Lisboa
|Oeiras e São Julião da Barra - Paço de Arcos - Caxias
|Avenida Marginal
|2.670.08
|3º Lisboa
|Santa Maria Maior
|Rua da Misericórdia
|2.609.89
|4º Faro
|Almancil
|Vale do Lobo
|2.476.24
|5º Lisboa
|Cascais
|Rua Cravos
|2.239.94
|6º Lisboa
|Alcântara
|Rua da Junqueira
|2.219.32
|7º Lisboa
|Estoril
|Avenida Dom Nuno Alvares Pereira
|2.080.00
|8º Lisboa
|Belém
|Avenida Dom Vasco Da Gama
|1.997.36
|9º Porto
|Nevogilde
|Avenida Montevideu
|1.988.00
|10º Lisboa
|Estoril
|Rua Melo e Sousa
|1.950.00
Напомним, что данное исследование отражает только среднюю цену жилой недвижимости на представленных улицах, т.е. не исключается, что на каждой из них есть более дорогие дома и квартиры.