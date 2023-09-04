Португалия: 10 самых дорогих улиц

По данным Idealista, в десятке самых дорогих улиц для покупки дома преобладает недвижимость, расположенная в районе Лиссабона.

На самой дорогой улице покупка объекта обходится в среднем в 4 404 545 евро. Это средняя цена, которую запрашивают владельцы жилья, выставленного на продажу на престижной улице Руа Гарретт, расположенной в районе Шиаду, Лиссабон.

Завершают подиум этого рейтинга улиц с самыми роскошными домами Руа Мело-и-Соуза в Эшториле со средней ценой 3 417 142 евро и Руа даш Палмейраш в Кинта-да-Маринья в Кашкайше (3 187 636 евро).

Четвертый адрес с самыми эксклюзивными ценами на покупку дома расположен на улице Руа Витор Кордон, в приходе Санта-Мария-Майор, в Лиссабоне (3 163 454 евро).

Далее идут эксклюзивные Кондоминио Эрдаде-да-Ароэйра, расположенные в Шарнека-да-Капарика (3 019 000 евро) и на Авенида Энерал Кармона в Эшториле, где средняя цена дома составляет около 2 970 000 евро.

На седьмом месте находится улица Руа Бирре, расположенная в Кашкайше, на которой дома продаются в среднем по цене 2 904 117 евро.

Список десяти самых дорогих улиц для покупки дома завершают Авенида Алмиранте Гаго Коутиньо в Алваладе, Лиссабон (2 674 636 евро), Руа де Буэнос-Айрес в Эштреле, в Лиссабоне (2 670 000 евро) и, наконец, Урбанизасао Пайн Клифс в Албуфейре (2 670 000 евро).