Португалия - 10-я лучшая страна для экспатриантов

Португалия теряет позиции среди лучших направлений для экспатриантов, опустившись на шесть позиций в рейтинге Expat Insider 2023.

Сейчас она находится на 10 месте после того, как в прошлом году занимала 4 место.

Качество жизни является одним из положительных моментов для иностранцев, решивших приехать сюда на работу, но рынок труда разочаровывает.

Рейтинг из 53 стран, подготовленный InterNations, снова возглавляет Мексика, оценивает несколько показателей, при этом Португалия входит только в десятку лучших по индексу качества жизни (7 место).

Такие показатели, как «Простота обустройства» (13 место) и «Личные финансы» (12 место), по-прежнему выделяются среди оценок, которые иностранцы дают стране.

В индексе, измеряющем предметы первой необходимости для экспатриантов, страна находится на 31 месте.

В основных элементах иностранцы критикуют бюрократию Португалии, и «каждый четвертый (25%) не удовлетворен доступностью государственных услуг в Интернете», как указано в заявлении жюри.

Но что ухудшает положение страны в этом рейтинге, так это работа за границей: «Страна имеет худшие показатели в подкатегории «карьерные перспективы» (49 место), а местные карьерные возможности также выделяются негативно.

Несмотря на это, Португалия находится выше среднего мирового показателя по балансу между профессиональной и личной жизнью, даже если оценка рабочего времени отрицательная.

В этом рейтинге , где приняли участие 12 тысяч человек, подиум говорит по-испански: Мексика, Испания и Панама - лучшие направления для экспатов, именно потому, что это места, где легко интегрироваться.

Топ-10 лучших стран для экспатов

1. Мексика

2. Испания

3. Панама

4. Малайзия

5. Тайвань

6. Таиланд

7. Коста-Рика

8. Филиппины

9. Бахрейн

10. Португалия