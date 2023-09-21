Португалия: 100 000 человек имеют проблемы с азартом

В Португалии проблемами азартных игр с использованием скретч-карт страдает около 1,21% взрослого населения, что означает, что скретч-карты вызывают проблемы с азартом примерно у 100 тысяч граждан.

Такие выводы, по мнению Público и Observador, содержатся в исследовании Quem Paga a Raspadinha?, посвященном профилю пользователей и уровню заболеваний, связанных с этим видом игры.

Из группы в 100 тыс. граждан, имеющих проблемы с азартными играми, 30 тыс. имеют патологическое игровое расстройство.

Люди с доходом от 400 до 664 евро в три раза чаще становятся частыми игроками в скрэтч-карты по сравнению с теми, кто зарабатывает 1500 евро в месяц.

Помимо людей с меньшим доходом, среди игроков в скрэтч-карты есть люди с более низким уровнем школьного образования.

Также среди тех, кто подвержен большему риску развития заболеваний, связанных со скрэтч-картами, есть люди с худшими показателями психического здоровья и худшими привычками в отношении употребления психоактивных веществ.

Работа, координируемая психиатром Педро Моргаду и экономистом Луисом Агиар-Конрариа, работающими в Университете Миньо, представляет собой рекомендации для правительства.

Не будучи сторонниками запрета этих игр, поскольку это порождает ситуации подпольных, нелегальных азартных игр, авторы исследования призывают к более эффективному регулированию и предлагают создать карту игрока, по которой можно было бы выявить патологическое поведение в отношении азартных игр.