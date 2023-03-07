Португалия: 100-дневный срок для пустующей недвижимости

Такое предложение правительство вынесло на общественное обсуждение.

«Жилая недвижимость, классифицированная как пустующая, может стать предметом принудительной аренды муниципалитетами для последующей сдачи в субаренду в рамках государственных жилищных программ», - говорится в предложении, опубликованном на сайте Lex Consulta.

С этой целью правительство определяет, что муниципальные советы должны будут представить предложение владельцу, у которого будет «период в 10 дней с момента его получения» для ответа.

В случае отказа или отсутствия ответа со стороны владельца, «и если недвижимость остается вакантной еще 90 дней, муниципалитеты приступят к принудительной аренде недвижимости», говорится в документе.

Исполнительный орган также поясняет, что если недвижимость нуждается в ремонте, он также может быть выполнен принудительно муниципалитетами, при этом компенсация будет осуществляться за счет причитающейся арендной платы.

Как уже говорилось ранее, за рамками данной статьи находятся «вторые дома, дома эмигрантов или дома людей, перемещенных по профессиональным, учебным или медицинским причинам, которые «приобретаются для перепродажи физическими или юридическими лицами», а также такие, которые «являются частью туристического предприятия или зарегистрированы как местное средство размещения» или которые «находятся в процессе судебного разбирательства».

Это одна из нескольких мер, включенных в пакет «Больше жилья», представленный исполнительной властью 16 февраля и находящийся на общественном обсуждении до 10 марта.