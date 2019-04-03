Португалия: 100 млн евро на поддержку инновационных компаний

Государственная финансовая компания Португалии (Instituição Financeira de Desenvolvimento) накануне подписала соглашение с Банком развития Совета Европы (Council of Europe Development Bank) о поддержке португальских компаний, производящих инновационную продукцию. Речь идет о сумме в 100 млн евро.



В документе указано, что предпочтение будет отдаваться компаниям «с числом сотрудников до 50 человек». Также говорится о том, что он разработан с целью «помочь успешным компаниям модернизировать свою деятельность».



На церемонии присутствовал министр экономики Португалии Педро Виейра, который подчеркнул, что инновационная деятельность является приоритетной для государства.