Португалия: 100 млн евро на поддержку инновационных компаний

Среда, 03 Апрель 2019 Португалия Португалия

Португалия: 100 млн евро на поддержку инновационных компаний

Предпочтение будет отдаваться компаниям «с числом сотрудников до 50 человек».

Государственная финансовая компания Португалии (Instituição Financeira de Desenvolvimento) накануне подписала соглашение с Банком развития Совета Европы (Council of Europe Development Bank) о поддержке португальских компаний, производящих инновационную продукцию. Речь идет о сумме в 100 млн евро.

В документе указано, что предпочтение будет отдаваться компаниям «с числом сотрудников до 50 человек». Также говорится о том, что он разработан с целью «помочь успешным компаниям модернизировать свою деятельность».

На церемонии присутствовал министр экономики Португалии Педро Виейра, который подчеркнул, что инновационная деятельность является приоритетной для государства.

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