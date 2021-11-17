Португалия: 1061 турфирма запросила у правительства 19,6 млн долларов

Правительство выделило пять млн евро для помощи туристическим компаниям в рамках программы Adaptar Turismo, прием заявок был открыт 21 октября.

Однако, по данным Ассоциации отелей, общественного питания и аналогичных услуг Португалии (AHRESP), эта сумма была израсходована за несколько часов, в результате чего правительство выделило на программу еще пять миллионов евро .

Но даже этих десяти млн евро не хватило для удовлетворения потребностей сектора.

Adaptar Turismo нацелена на микро-, малые и средние компании, которые осуществляют экономическую деятельность в туристическом секторе, с целью помочь адаптироваться и инвестировать в заведения. Предоставляет максимальную поддержку в размере 20 тысяч евро в невозвратных денежных средствах.