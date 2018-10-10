Португалия: 12 самых интересных мест на острове Терсейра

Предлагаем вашему вниманию самые интересные достопримечательности Терсейры - ключевого острова Азорского архипелага.

Остров Терсейра, который по праву называют воротами Азорских островов, образует -вместе с Грасиозой, Сан-Жорже, Пику и Файалом - центральную группу архипелага. Как видно из названия, Терсейра был открыт третьим среди островов архипелага, но изначально назывался островом Иисуса Христа (Ilha de Jesus Cristo). Он начал заселяться в XV веке, стремительно развиваясь благодаря удачному географическому положению. Однако по-настоящему особенной Терсейру делает великолепный контраст между природной красотой этого вулканического острова и замечательной работой человека в историческом центре его столицы - Ангра-ду-Эроижму. Город стал первым поселением на Азорских островах, получившим статус города и внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фактически титул «воистину благородный, верный и самый надежный», заслуженный этим городом, подчеркивает ту важную роль, которую он сыграл в истории Португалии. Залив Ангра приобрел большое значение не только как коммерческий источник региональных продуктов, производимых на островах, но и как ключевой межконтинентальный порт для кораблей, путешествующих между Европой, обеими Америками и Индией.

1. Ангра-ду-Эроижму

(Angra do Heroísmo)

Очаровательная столица прекрасного острова Терсейра, Ангра-ду-Эроижму в 1983 году была классифицирована ЮНЕСКО как часть всемирного наследия, наполненная красотой, историей, памятниками, духом космополитизма и особой атмосферой. Ангра-ду-Эроижму расположена на юге острова в маленькой живописной бухте, и этому городу всегда есть о чем рассказать. Это первый город Азорского архипелага, он был основан в 1534 году. Сразу же стал центром торговли и обмена, обязательным местом остановки при пересечении Атлантики, в том числе в период поиска новых земель. Его очаровательные улицы несут отпечаток многолетней истории, влияния гостей из разных регионов, а также мореходов и торговцев, которые полюбили этот наполненный красотой город.

Ангра богата памятниками, усадьбами и дворцами, такими как Бетанкур, дворец Капитайш-Женерайш или поместье Мадре-де-Деуш. Огромный интерес вызывают Форт и замки Сан-Жоау-Баптишта и Сан-Себаштьян, которые веками охраняли береговую линию. Не менее интересны многочисленные церкви, часовни и капеллы во главе с собором XVI века, монастырь Сан-Гонсалу и очаровательная Праса-Велья - прекрасная отправная точка для изучения богатого наследия, которое предлагает город своим гостям.

2. Алгар-ду-Карвау

(Algar do Carvão)

Алгар-ду-Карвау находится в кратере спящего вулкана. В том же вулканическом конусе высотой около 90 метров расположена очаровательная лагуна глубиной около 100 метров с прозрачной и спокойной водой. Алгар-ду-Карвау возник в результате большого извержения Пику-Алту и широкому разливу лавы. Позже другое извержение

базальтовых масс начало процесс формирования еще одного вулкана, Пику-ду-Карвао.

Первой сформировалась живописная лагуна и два свода над ней, и только потом, во время более глубоких перемещений магмы, был сформирован Алгар-ду-Карвау. Разливы лавы складывались в целые реки, сжигая растительность на своем пути. Доступ к Алгар-ду-Карвау сейчас существенно облегчают лестницы, которые позволяют с удобством взглянуть на это природное явление, посмотреть весь маршрут, пройденный рекой лавы, и полюбоваться на любопытные вулканические сталактиты и сталагмиты.

3. Монте-Бразил

(Monte Brasil)

Монте-Бразил сформировался в результате подводной вулканической деятельности на мелководье, в средней части южного побережья Терсейры. Стратегическая оборона города и бухты Ангра-ду-Героижму привела к созданию - в течение пяти веков - многочисленных укреплений на полуострове, среди которых выделяется форт Сан-Жоау Батишта (XVI век), жемчужина военной архитектуры, с четырьмя километрами впечатляющих крепостных валов, окружающих гору.

Во время Второй мировой войны укрепления были дополнительно усилены зенитными батареями. Тем не менее, это не помешало местным жителям выращивать овощи и вести спокойную жизнь в рекреационном лесном заповеднике Монте-Бразил. К обширному ландшафту и военно-архитектурному наследию добавились ботанические богатства и объекты досуга, которые превратили Монте-Бразил в городской парк Ангра-ду-Эроижму.

4. Серра-ду-Куме

(Serra do Cume)

Великолепный горный хребет Серра-ду-Куме, одна из главных достопримечательностей острова Терсейра, является результатом извержения вулкана. Уникальное формирование горных пород привлекает внимание благодаря живописному обрамлению воды. Во время Второй мировой войны Серра-ду-Куме защищала военные объекты, размещенные на Терсейре для наблюдения и охраны этой части океана. В самой высокой точке Серра-ду-Куме поднимается до 545 метров в высоту, давая прекрасную возможность для наблюдения за окрестностями.

С одной из таких точек вы можете полюбоваться городом Прайя-да-Витория и его заливом, военным аэродромом и равниной Лажеш. Если взглянуть в другую сторону, то перед вами откроется огромная зеленая равнина, кое-где пересеченная природными каменными стенами. Эти поля часто называют «лоскутными одеялами», и действительно: зеленые четырехугольники словно сшиты из лент вулканического камня.

Для удобства туристов в 2008 году были построены обзорные площадки - Miradouros da Serra do Cume. Благодаря этому теперь можно наблюдать за красотами острова с высоты.

5. Ильеу-даш-Кабраш

(Ilhéu-das-Cabras)

Два острова (Большой и Малый) составляют Ильеу-даш-Кабраш, расположенный около южного побережья Терсейры, в 1 км от города Фетейра. Из-за своей природной

ценности этот район классифицируются как Особая защитная зона Ильеу-даш-Кабраш, занимающая общую площадь 29 гектаров, включая Малый остров (высота над уровнем моря 84 метра) и Большой остров (147 метров).

Эти островки - остатки вулканов, базальтовая лава которых контактировала с водой. В результате образовались вулканические конусы, изменившиеся со временем из-за морской эрозии. Островки стали приютом для разнообразных птиц, таких как крачки, буревестники, цапли, чайки и многие другие. Доступ к островкам затруднен, хотя иногда некоторые районы используются в качестве пастбищных угодий для овец и коз. В летние месяцы туда можно добраться на лодке.

6. Прайя-да-Витория

(Praia da Vitoria)

Прайя-да-Витория - очаровательный город, расположенный на восточном побережье Терсейры на берегу живописной бухты. Город гордится своей историей, памятниками и традициями, являясь одним из старинных поселений острова: первые дома появились здесь между 1456 и 1474 годами. Раньше это место называли просто «Прайя», но в 1829 году к имени добавилось слово «Витория» («Победа»), когда город встал на сторону либералов и с малыми силами сражался с армадой из 21 корабля мигелистов. В то нелегкое время город стал основной базой либералов, воюющих против абсолютистов и сторонников экс-инфанта дона Мигела Браганса.

Стоит прогуляться по прекрасному историческому центру, мощеным улочкам и полюбоваться традиционными зданиями. Прайя-да-Витория гордится своей архитектурой, в том числе церковью Матриш XV века, фортом Санта-Катарина, прекрасной церковью Господа Санту-Кришту (XVI век), часовнями Носса-Сеньора-дуж-Ремедиуш, Сан-Сальвадор и Сан-Лазару, прекрасным зданием Пасуш-ду-Конселью или необычным Каза-да-Алфандега. Не менее достойны внимания дом-музей поэта Виторину Немесиу. Город окружает прекрасный природный ландшафт Серра-ду-Куме, а с обзорной площадки Мирадор-ду-Фачо открывается прекрасный вид на весь город Прайя-да-Витория.

7. Природные бассейны Бишкойтуш

(Piscinas Naturais dos Biscoitos)

Красивые природные бассейны Бишкойтуш расположены на северо-восточном побережье Терсейры. Это самый известный пляжный курорт на острове, а сам регион Бишкойтуш славится производством вина. Притягивающие туристов бассейны образованы между скалами, которые возникли несколько веков назад в результате вулканических извержений.

Раскаленная лава текла и остывала, создавая удивительные скальные образования, а впоследствии над ними дополнительно потрудились волны и ветер. Темный цвет скал отлично контрастирует с темно-синим Атлантическим океаном, создавая картины удивительной красоты. В 1969 году природные бассейны претерпели некоторые изменения и в результате стали еще красивее, а гости острова получили возможность наслаждаться этим потрясающим местом.

8. Грута-ду-Натал

(Gruta do Natal)

Грот Грута-ду-Натал является важным объектом геологического наследия. Он расположен в самом сердце острова Терсейра и также известен под названиями Галерия-Негра и Грута-ду-Кавалу. Свое современное название Грута-ду-Натал («Рождественская пещера») он получил после того, как в 1969 году здесь провели рождественскую мессу, и грот официально открылся для посетителей.

Грута-ду-Натал расположен на краю природного лесного заповедника Сьерра-де-Санта-Барбара и Мистериуш-Негруш, напротив очаровательного озера Лагоа-ду-Негру. Пещера являет собой обширную геологическую формацию, она родилась в потоках текущей лавы, которая застывала и превращалась в стены туннелей и ответвления, идущие во всех направлениях. Основной лавовый туннель простирается на 697 метров. Здесь же находится выставка, посвященная истории вулканической активности на Азорском архипелаге.

9. Лагоа-ду-Негру

(Lagoa do Negro)

Озеро Лагоа-ду-Негру расположено неподалеку от города Алтарес. Как и большинство природных объектов Терсейры, Лагоа-ду-Негру образовалось в результате вулканической активности.

Это скромное небольшое озеро, обрамленное вечнозелеными криптомериями и кедрами, поражает невозмутимым спокойствием. Отсюда открывается отличный вид на Серра-де-Санта-Барбара, склоны Пикуш-Гордуш и зеленые поля, с которых и стекает дождевая вода, наполняя живописное озеро.

10. Фурнаш-ду-Эншофре

(Furnas do Enxofre)

Фурнаш-ду-Эншофре («Серные скалы») расположены в муниципалитете Прайя-да-Витория и классифицированы как Региональный природный памятник. Здесь можно наблюдать дымящиеся фумаролы - последние следы извержения вулкана, которое произошло на острове Терсейра в XVIII веке.

Через отверстия-фумаролы из земли выходят пар и горячие газы со специфическим серным запахом, а вокруг образуются отложения серы. Также уникальный микроклимат сделал Фурнаш-ду-Эншофре домом для интересных природных видов растений, имеющих значение для научного сообщества и для всего биогеографического региона Макаронезии.

11. Лагоа-даш-Паташ

(Lagoa das Patas)

Природный заповедник Лагоа-даш-Паташ находится рядом с шоссе Доз, которое соединяет Пику-да-Багасина и Доз-Рибейраш. Живописное озеро Лагоа-даш-Паташ подпитывается водой из небольших речушек, в первую очередь источником служит Рибейра-Брава. Вся система снабжения озера водой была построена администрацией природных ресурсов Терсейры: для гидроизоляции дно было укреплено слоем глины, выше по течению был устроен небольшой водоем для накопления воды, которая при необходимости направлялась по каналу к озеру Лагоа-даш-Паташ, а в случае переполнения излишек воды по другим каналам переносился обратно в водохранилище.

Вокруг пруда пышно цветут азалии, гортензии, кустарники и деревья, которые создают уникальную природную среду этого места. Под тенью небольшого леса криптомерий была создана инфраструктура, которая позволяет использовать существующее

пространство с комфортом: на территории оборудованы мангалы, туалетные комнаты, развлечения для детей. Все это делает Лагоа-даш-Паташ отличным местом для отдыха и пикников.

12. Серра-де-Санта-Барбара

(Serra de Santa Bárbara)

Серра-де-Санта-Барбара находится в восточной части острова Терсейра. Этот потухший вулкан поднимается на 1021 метр в высоту, а его основание составляет около 13 километров в диаметре. Серра-де-Санта-Барбара формирует уникальный ландшафт острова Терсейра или всего Азорского архипелага. Получившийся уникальный пейзаж - это результат работы как природы, так и человека. Облака каждую секунду складываются вокруг гор в новую картину: она напоминает то таинственный остров, то дракона, свернувшегося на берегу, то гору Олимп потерянной Атлантиды.

ТЕРСЕЙРА ХОРОШО ИЗВЕСТНА КАК «ПРАЗДНИЧНЫЙ ОСТРОВ», И ЭТО НЕУДИВИТЕЛЬНО: ЗДЕСЬ ВЕСЬ ГОД НЕ УТИХАЮТ РЕЛИГИОЗНЫЕ И НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ, ПРОХОДЯТ РАЗЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ, ВЫСТУПЛЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, РАБОТАЮТ ВРЕМЕННЫЕ И ПОСТОЯННЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, КОТОРЫЕ СПОСОБСТВУЮТ РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ ОСТРОВА. НА МЕСТНЫХ ПРАЗДНИКА НУЖНО ПОБЫВАТЬ НЕПРЕМЕННО!

ЛАНДШАФТ ОСТРОВА ТЕРСЕЙРА НАПРЯМУЮ СВЯЗАН С ЕГО ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИЕЙ. В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 20 000 ЛЕТ ЗДЕСЬ ПРОИЗОШЛО БОЛЕЕ СОТНИ ИЗВЕРЖЕНИЙ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВУЛКАНОВ САНТА-БАРБАРА И ПИКУ-АЛТУ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЛАНДШАФТ ПРИОБРЕЛ СВОЙ НЫНЕШНИЙ УНИКАЛЬНЫЙ ВИД, И ДО СИХ ПОР ВУЛКАНИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ И РАЗВИВАЮТСЯ ВМЕСТЕ, СОЗДАВАЯ НЕПОВТОРИМОЕ ОЧАРОВАНИЕ ОСТРОВА ТЕРСЕЙРА.