Португалия: 120000 человек уже получили третью дозу

Пожилые люди с заболеваниями высокого риска были вакцинированы против гриппа, а также третьей бустерной дозой.

Подобно тому, что произошло на первом этапе, граждан через письменное сообщение призывают принять обе вакцины одновременно или только вакцину от гриппа.

Автоматическое планирование снова стало возможным на портале Covid-19, который доступен с 26.10.2021 для граждан в возрасте 80 лет и старше.

С 26.10.2021, можно будет запланировать вакцинацию от гриппа и третью дозу против Covid-19 через портал в Интернете.

На данный момент это самостоятельное планирование для обеих вакцин будет доступно только для людей старше 80 лет.

Пожилые люди с опасными заболеваниями были вакцинированы против гриппа, а также с первых дней октября были вакцинированы бустерной дозой против Covid-19.