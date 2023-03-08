Португалия: 122 млн евро, чтобы сделать здания более экологичными

Среда, 08 Март 2023 Португалия Португалия

Португалия: 122 млн евро, чтобы сделать здания более экологичными

Более 122 млн евро из Экологического фонда было выделено на программу поддержки более устойчивых зданий, объявило правительство 5 марта.

В заявлении указывается, что «Экологический фонд Министерства окружающей среды и действий по борьбе с изменением климата уже реализовал 122,6 млн евро, то есть 91% от общей суммы в 135 млн евро», предусмотренных для Программы поддержки.

Подчеркивая, что «все установленные цели были превышены» для этого второго этапа инициативы, который начался в июне 2021 года и завершился в мае 2022 года, правительство говорит о перестройке более чем 10 млн квадратных метров частных жилых домов (цель была чуть более 1 млн квадратных метров).

Кроме того, «по оценкам, удалось избежать более 38 тысяч тонн выбросов в эквиваленте двуокиси углерода в год, в дополнение к общей годовой экономии в размере 38 млн евро», добавляет исполнительный директор.

В PRR зарегистрировано 610 млн евро для повышения энергоэффективности зданий в Португалии, из которых 300 млн евро предназначены для жилого сектора, 240 млн евро для зданий государственного управления и 70 млн евро для услуг.

Экологический фонд возник после закрытия Углеродного фонда Португалии, Фонда вмешательства в окружающую среду, Фонда защиты водных ресурсов и Фонда охраны природы и биоразнообразия.

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