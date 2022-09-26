Португалия: 125 евро будут выплачиваться с 20 октября

Понедельник, 26 Сентябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: 125 евро будут выплачиваться с 20 октября

Поддержка в размере 125 евро и 50 евро для членов семей была объявлена правительством для компенсации повышения цен.

Оплата, объявленная правительством в рамках пакета мер по компенсации воздействия повышения цен, будет выплачиваться банковским переводом с 20 октября.

Дата указана в записке Министерства финансов и постановлении, опубликованном 26 сентября в Diário da República.

Речь идет об исключительной поддержке дохода, которая будет составлять 125 евро на взрослого владельца и 50 евро на иждивенца до 24 лет (включительно) или без ограничения возраста в случае иждивенцев из-за инвалидности.

В случае невозможности приступить к выплате поддержки 20 октября «из-за недостаточности информации или недействительности IBAN налоговая будет повторять перечисления ежемесячно в течение полугода», добавляют в ведомстве.

Министерство заявляет, что таким образом «люди не пострадают, имея возможность позже обновить IBAN на финансовом портале, чтобы гарантировать получение поддержки».

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