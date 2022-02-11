Португалия: 13 из 320 кандидатов в астронавты отобраны для тестирования

Пятница, 11 Февраль 2022 Португалия Португалия

Португалия: 13 из 320 кандидатов в астронавты отобраны для тестирования

Осенью Европейское космическое агентство (ЕКА) объявит, кто сумел пройти отбор.

В марте прошлого года ЕКА начало набор астронавтов, в том числе впервые человека с ограниченными физическими возможностями..

Национальность 27 кандидатов с некоторыми физическими недостатками, отобранных для этого этапа, не разглашается. По данным португальского космического агентства Portugal Space, почти все европейские кандидаты уже прошли вышеупомянутые испытания.

В заявлении ESA говорится, что кандидаты, успешно прошедшие второй этап, примут участие в серии психологических интервью и групповых экзаменов перед медицинскими тестами, запланированными на май и июнь.

ЕКА рассчитывает объявить имена новых астронавтов осенью.

Новый процесс набора предусматривает отбор от четырех до шести человек в постоянную команду астронавтов агентства и максимум 20 человек в резерв, включая астронавта с ограниченными физическими возможностями.

В настоящее время действующий отряд астронавтов ЕКА состоит из семи человек: из Италии (2), Германии (2), Великобритании (1), Дании (1) и Франции (1).

В своем заявлении член правления Portugal Space Уго Кошта поздравил 13 португальцев, отобранных для второго этапа набора европейских астронавтов.

«Поскольку в этой гонке все еще участвуют 13 португальцев, мы продолжаем питать мечту о первом португальском астронавте», - сказал он.

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