Португалия: 14-е место по производству картофеля в ЕС

В прошлом году в Евросоюзе собрано 55,3 миллиона тонн картофеля. Германия была крупнейшим производителем (21,2%), а Португалия заняла только 14-е место, производя только 0,9% мирового производства.

Польша является вторым по величине продуктом из картофеля в ЕС (16,4%), за ней следуют Франция (15,7%), Нидерланды (12,7%) и Бельгия (7,2%). На эти пять государств-членов приходится почти 75% общего производства картофеля в ЕС.

С другой стороны, Кипр, Эстония, Словения, Словакия и Латвия - это страны, которые меньше всего производят этот тип продуктов питания.