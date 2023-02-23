Португалия: 14 процентов ипотечных кредитов были выданы иностранцам

Почти шестая часть ипотечных кредитов в Португалии была выдана иностранцам в 2022 году, свидетельствуют свежие данные, опубликованные Банком Португалии (BdP) 23 февраля.

Это увеличение по сравнению с 2021 годом, когда 10,8% законтрактованной суммы досталось гражданам других стран. Среди получателей кредитов выделяются бразильцы: 20% достались гражданам Бразилии, за которыми следуют Великобритания и США..

Всего в прошлом году ипотечный кредит взяли 169 000 человек, что на две тысячи больше, чем в 2021 году. Около 16 000 из них были иностранными гражданами, а сумма взятого ими кредита составила 14% от общей суммы.

Следует отметить, что данный показатель учитывает не только ипотечные кредиты, но и кредиты на жилищные работы и на приобретение земли под жилищное строительство.

Почти две трети ипотечных кредитов, выданных в 2022 году (61%), были заключены с людьми в возрасте до 40 лет, а почти пятая часть - людьми до 30 лет. Следует отметить, что новые правила, введенные BdP для ограничения сроков жилищных кредитов в зависимости от возраста, вступили в силу в конце марта, но данные являются ежегодными.

Что касается региона проживания, то двое из трех человек, взявших ипотечный кредит, проживали в Северном регионе и в столичном районе Лиссабона, указывает Центральный банк.