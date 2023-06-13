Португалия: 150 000 учащихся ждут первого выпускного экзамена

Согласно данным, опубликованным в этот понедельник Министерством образования, почти 150 000 учащихся средних школ зарегистрированы для сдачи первого этапа экзаменов.

В большинстве случаев это нужно для того, чтобы затем подать заявку на получение высшего образования.

В течение 10 дней 149 686 студентов пройдут 262 518 тестов.

Большинство выпускников, многие из которых обучаются более чем по одному предмету, сдают экзамен, чтобы иметь возможность использовать его позже при подаче заявления на получение высшего образования (74%).

Около 21% намереваются использовать экзамен для улучшения своей внутренней классификации, а 6% все еще нуждаются в оценке, чтобы сдать предмет.

Как и в предыдущие годы, биология и геология (44 145), португальский язык (42 451), физика и химия A (39 703) и математика A (39 683) являются наиболее востребованными тестами.