Португалия: 16 правил поведения на пляже

Под девизом «Не давайте отпуску нарушить правила безопасности», кампания направлена ​​на то, чтобы побудить граждан вести себя более безопасным образом, снизить количество несчастных случаев.

С начала этого купального сезона «уже произошло девять несчастных случаев со смертельным исходом», - предупреждает DGS в заявлении.

В этом контексте власти выпустили набор из 16 рекомендаций. Вот правила, которым нужно следовать, чтобы лето было безопасным:

- избегайте часов наибольшей солнечной активности (с 11:00 до 16:00);

- наносите солнцезащитный крем (SP>30) каждые два часа;

- посещайте охраняемые пляжи;

- проверьте заполняемость пляжей в приложении InfoPraia и выберите охраняемые пляжи с низкой заполняемостью;

- соблюдайте указатели на пляжах и выбирайте пляжи с меньшей заполняемостью;

- циркулируйте согласно указателям;

- используйте маску при поездке на пляж;

- соблюдайте расстояние 1,5 м между полотенцами и 3 м между зонтиками;

- сохраняйте физическую дистанцию;

- следуйте указаниям спасателей и сотрудников правоохранительных органов;

- всегда будьте начеку, если рядом дети, особенно в воде или около воды;

- избегайте неустойчивых обрывов;

- обратите внимание на глубину места, в котором вы ныряете;

- выбирайте легкие закуски и уважайте периоды пищеварения;

- не оставляйте мусор на пляже;

- в аварийной ситуации не заходите в воду. Вызовите спасателя или позвоните по номеру 112.