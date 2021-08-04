Португалия: 16 правил поведения на пляже

Среда, 04 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: 16 правил поведения на пляже

По мнению Главного управление здравоохранения (DGS), правила необходимы, чтобы лето было безопаснее.

Под девизом «Не давайте отпуску нарушить правила безопасности», кампания направлена ​​на то, чтобы побудить граждан вести себя более безопасным образом, снизить количество несчастных случаев.

С начала этого купального сезона «уже произошло девять несчастных случаев со смертельным исходом», - предупреждает DGS в заявлении.

В этом контексте власти выпустили набор из 16 рекомендаций. Вот правила, которым нужно следовать, чтобы лето было безопасным:

- избегайте часов наибольшей солнечной активности (с 11:00 до 16:00);
- наносите солнцезащитный крем (SP>30) каждые два часа;
- посещайте охраняемые пляжи;
- проверьте заполняемость пляжей в приложении InfoPraia и выберите охраняемые пляжи с низкой заполняемостью;
- соблюдайте указатели на пляжах и выбирайте пляжи с меньшей заполняемостью;
- циркулируйте согласно указателям;
- используйте маску при поездке на пляж;
- соблюдайте расстояние 1,5 м между полотенцами и 3 м между зонтиками;
- сохраняйте физическую дистанцию;
- следуйте указаниям спасателей и сотрудников правоохранительных органов;
- всегда будьте начеку, если рядом дети, особенно в воде или около воды;
- избегайте неустойчивых обрывов;
- обратите внимание на глубину места, в котором вы ныряете;
- выбирайте легкие закуски и уважайте периоды пищеварения;
- не оставляйте мусор на пляже;
- в аварийной ситуации не заходите в воду. Вызовите спасателя или позвоните по номеру 112.

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