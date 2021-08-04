Португалия: 16 правил поведения на пляже
По мнению Главного управление здравоохранения (DGS), правила необходимы, чтобы лето было безопаснее.
Под девизом «Не давайте отпуску нарушить правила безопасности», кампания направлена на то, чтобы побудить граждан вести себя более безопасным образом, снизить количество несчастных случаев.
С начала этого купального сезона «уже произошло девять несчастных случаев со смертельным исходом», - предупреждает DGS в заявлении.
В этом контексте власти выпустили набор из 16 рекомендаций. Вот правила, которым нужно следовать, чтобы лето было безопасным:
- избегайте часов наибольшей солнечной активности (с 11:00 до 16:00);
- наносите солнцезащитный крем (SP>30) каждые два часа;
- посещайте охраняемые пляжи;
- проверьте заполняемость пляжей в приложении InfoPraia и выберите охраняемые пляжи с низкой заполняемостью;
- соблюдайте указатели на пляжах и выбирайте пляжи с меньшей заполняемостью;
- циркулируйте согласно указателям;
- используйте маску при поездке на пляж;
- соблюдайте расстояние 1,5 м между полотенцами и 3 м между зонтиками;
- сохраняйте физическую дистанцию;
- следуйте указаниям спасателей и сотрудников правоохранительных органов;
- всегда будьте начеку, если рядом дети, особенно в воде или около воды;
- избегайте неустойчивых обрывов;
- обратите внимание на глубину места, в котором вы ныряете;
- выбирайте легкие закуски и уважайте периоды пищеварения;
- не оставляйте мусор на пляже;
- в аварийной ситуации не заходите в воду. Вызовите спасателя или позвоните по номеру 112.