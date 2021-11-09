Португалия -16 страна в мире с лучшими показателями климата

Вторник, 09 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия -16 страна в мире с лучшими показателями климата

Тем не менее, выбросы на душу населения в Португалии все еще растут.

Согласно CCPI 2022 - Индексу эффективности изменения климата, который опубликован 9 ноября на конференции COP26 в Глазго, в Португалии необходимо прекратить субсидирование ископаемого топлива.

Португалия является 16-й страной в мире с лучшими показателями климата (из 62 стран, на которые приходится 92% глобальных выбросов) и поднялась на одну позицию по сравнению с прошлым годом.

Цель этого индекса - оказать политическое и социальное давление на страны, которые до сих пор не приняли мер для обеспечения глобальной климатической стабильности.

Индекс CCPI также предназначен для выделения стран с передовой климатической практикой.

Португальские эксперты из ANP | WWF, Quercus и ZERO внесли свой вклад в оценку национальной и международной климатической политики в Португалии.

Скандинавские страны лидируют в защите климата вместе с Марокко и Великобританией. Лидеры Дания, Швеция и Норвегия соответственно занимают позиции с четвертого по шестое в новом Индексе эффективности изменения климата (CCPI) 2022, представленном во вторник Germanwatch, NewClimate Institute и Climate Action Network (CAN).

Согласно климатическому законодательству ЕС, блок должен достичь нулевых чистых выбросов к 2050 году.

Португалия имеет очень высокие оценки экспертов, что ставит страну на передний план в международных переговорах, в частности, благодаря ее новаторскому духу с точки зрения ее приверженности климатической нейтральности к 2050 году.

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