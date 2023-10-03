Португалия: 16 утонувших с начала купального сезона

Согласно отчету, опубликованному 2 октября Национальным морским управлением (АНМ), на португальских пляжах с начала купального сезона, с 1 мая по 30 сентября, погибло шестнадцать человек.

В оценке пяти месяцев купального сезона 2023 года, который заканчивается 30 октября, АНМ сообщает, что зафиксировано пять несчастных случаев со смертельным исходом на охраняемых морских пляжах, шесть на неконтролируемых пляжах, два на неконтролируемых пляжах вне установленного периода купания и три на других неконтролируемых территориях.

Семь из 16 зарегистрированных смертей были вызваны «внезапным ухудшением здоровья», а остальные девять утонули.

За эти пять месяцев АНМ осуществил 730 спасательных операций и 1839 операций по оказанию первой помощи.

Купальный сезон 2023 года продлится с 1 мая по 30 октября, при этом муниципалитеты смогут установить в течение этого периода конкретный сезон для каждого района.

За купальный сезон 2022 года, который длился с 6 мая по 31 октября, на португальских пляжах произошло 26 несчастных случаев со смертельным исходом.