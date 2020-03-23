Португалия: 165 медработников заражены коронавирусом

Понедельник, 23 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: 165 медработников заражены коронавирусом

В связи с ростом заболевших возросло число тестирований.

По последним данным Национальной службы здравоохранения (SNS), 165 медицинских работников в Португалии заражены коронавирусом нового типа. Среди них 82 врача, 37 медсестер и 46 медработников «других профессиональных категорий».

В связи с ростом количества заболевших, количество тестирований значительно увеличилось. В день медицинские тесты проходят 4000 человек. При этом, SNS продолжает «наращивать эти возможности».

Напомним, по последней информации, в Португалии зарегистрировано 23 случая смерти от коронавируса нового типа. Инфекция обнаружена у 2060 жителей страны.

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