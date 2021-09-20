Португалия: 180 000 учителей и сотрудников школ прошли тестирование

Понедельник, 20 Сентябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: 180 000 учителей и сотрудников школ прошли тестирование

Уровень положительности на Covid-19 составил 0,12%.

Об этом сообщило в понедельник Министерство образования.

В заявлении офис Тьягу Брандао Родригеша сообщает, что этот первый этап тестирования проходил с 6 по 17 сентября, а процент положительных результатов составил 0,12%.

Как и в 2020/2021 учебном году, отбор охватил учителей всех уровней образования, а также непреподавательский состав. Кроме того, теперь тесты охватывают не только учащихся старших классов, но и всех учащихся 3 цикла.

Согласно ориентировочному календарю, опубликованному Министерством образования, тесты проходят поэтапно. За вторым этапом, который начался 19 сентября и закончится 1 октября, последуют тесты учащиеся старших классов. Наконец, студенты 3 цикла будут проверены с 4 по 15 октября.

Новый учебный год начался с 14 по 17 сентября, это третий учебный год под знаком пандемии. В этом году кардинальных изменений нет, маски возвращаются в повседневную жизнь образовательных учреждений. Однако учеников ждут более гибкие правила изоляции классов.

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