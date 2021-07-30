Португалия: 20 изменений в правилах пандемии
Начиная с 1 августа в действующие правила в отношении пандемии будут внесены изменения.
Поскольку более половины населения вакцинировано, правительство считает, что существуют условия для того, чтобы сделать еще один шаг к отмене запретов, и для этого оно внесло изменения в действующие ограничения.
Возвращение к нормальной жизни будет проходить в три этапа, зависящих от темпов вакцинации.
Премьер-министр объявил, что определены три фазы в отмене запретов: первая начнется в воскресенье, 1 августа, вторая - в начале сентября, когда будут привиты 70% населения, третья - в начале октября, когда будет вакцинировано 85% людей.
Всего в повседневной жизни португальцев произойдет 20 изменений.
На этапе 1, который начинается в воскресенье, 1 августа:
- правила становятся одинаковыми на всей континентальной территории страны;
- удаленная работа меняется с обязательной на рекомендуемую, если это позволяет деятельность;
- снятие ограничений движения по дорогам общего пользования с 23:00;
- конец ограничений на часы работы и согласование времени закрытия;
- публика на спортивных шоу;
- культурные шоу вместимостью 66%;
- свадьбы и крещения с вместимостью 50%;
- развлекательное оборудование в разрешенном муниципалитетом месте;
- бары открываются по тем же правилам, что и кейтеринг.
С начала сентября на этапе 2 вступят в силу дальнейшие меры:
- прекращение обязательного использования маски в общественных местах на открытом воздухе;
- в ресторанах, кафе и кондитерских возможно максимум восемь человек на группу внутри и 15 человек на группу на террасах;
- услуги для населения без предварительной записи;
- культурные шоу с 75% вместимостью;
- события (а именно свадьбы и крещения) теперь имеют максимум 75% вместимости;
- общественный транспорт без ограничений по вместимости.
Наконец, с октября в фазе 3 вступят в силу новые правила:
- рестораны, кафе и кондитерские без ограничения максимального количества человек в группе, как в помещении, так и на террасах;
- учреждения и оборудование без ограничений по мощности;
- культурные шоу с неограниченным количеством мест;
- события (а именно свадьбы и крещения) больше не имеют ограничений по вместимости;
- бары и клубы возобновляют свою обычную деятельность при предъявлении цифрового сертификата COVID EU или отрицательного результата теста.