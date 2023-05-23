Португалия: 20 лет назад строилось в три раза больше зданий, чем сегодня

Это примерно в три раза больше, чем 529 объектов, построенных в период с 2016 по 2021 год.

Анализируя эволюцию строительства в зависимости от количества жителей Лиссабона, также делается вывод, что в период с 2016 по 2021 год на каждые 10 000 жителей Лиссабона было построено около 9,7 объектов недвижимости.

Двумя десятилетиями ранее это соотношение составляло 32 объекта на 10 000 жителей.

Данные также показывают, что около ста лет назад, до 1919 года, в муниципалитете Лиссабона было построено 8 322 здания.

В то время на каждые 10 000 жителей Лиссабона приходилось 191 объект недвижимости, когда население столицы составляло 435 359 человек, согласно «Статистике физиологического движения населения Португалии».

Всего два года назад в муниципалитете Лиссабона было 49 223 жилых и нежилых здания , что соответствует плотности 491,96 зданий на квадратный километр.

Большая часть застроенного парка в столице была построена в период с 1946 по 1960 год, когда было построено 12 146 объектов.

В Порту в период с 2016 по 2021 год было построено больше недвижимости, чем в Лиссабоне.

За этот период в муниципалитете Порту было завершено строительство 768 жилых и нежилых объектов.

Это на 470 меньше, чем в начале тысячелетия, когда в период с 2001 по 2005 год было построено 1238 объектов.

Всего в 2021 году фонд зданий в муниципалитете Порту составил 39 303 объекта, что составляет 948,89 зданий на квадратный километр.