Португалия: 20 процентов небольших пекарен могут закрыться

Конфликт в Украине и рост цен могут привести к закрытию до 20% небольших хлебобулочных и кондитерских предприятий - сектор, который претендует на освобождение от НДС на хлеб, сообщила ANCIPA.

По словам вице-президента ANCIPA Мариу Гонсалвеша, рост вызван повышением цен на зерно и энергоносители.

Повышение себестоимости не отражается в полной мере на цене хлеба, а ложится на плечи производителей.

Мариу Гонсалвеш также сказал, что мукомольные ассоциации обратились к правительству с просьбой поддержать покупку запаса пшеницы, чтобы Португалия имела резерв, однако это оказалось невозможно.

В настоящее время сектор ведет переговоры с исполнительной властью о создании линии финансирования или другой поддержки отрасли.

Хлебобулочная отрасль также требует освобождения от уплаты НДС на хлеб до конца года.