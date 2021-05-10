Португалия: 20 самых привлекательных компаний для работы

По словам генерального директора Randstad Portugal, в рейтинге выделяются «бренды, которые оказались очень активными и близкими к своим сотрудникам».

Результаты 2021 года отражают влияние пандемии на восприятие португальцами, выделяют бренды, которые демонстрируют свою активность и близость к сотрудникам.

Представитель Randstad подчеркивает, что, «несмотря на воздействие пандемии в таких секторах, как туризм и авиация, мы видим, что некоторые из этих брендов выживают благодаря тому, как они справились с кризисом».

Ознакомьтесь с полным рейтингом 20 самых привлекательных компаний для работы.

1. Delta Cafés

2. ANA - Аэропорты Португалии.

3. PWC

4. OGMA - авиационная промышленность Португалии.

5. RTP - Радио и телевидение Португалии

6. IKEA Португалия

7. Banco de Portugal

8. Nestlé

9. Nokia

10. Farfetch

11. Deloitte

12. Volkswagen Group Services

13. Пробковое производство Amorim

14. Fujitsu Technology Solutions

15. Siemens

16. TAP - Португальский воздушный транспорт

17. Компания Navigator

18. Bosch

19. Critical Software

20. EDP