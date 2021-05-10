Португалия: 20 самых привлекательных компаний для работы
Список был подготовлен в рамках исследования Randstad Employer Brand Research (REBR) 2021 года.
По словам генерального директора Randstad Portugal, в рейтинге выделяются «бренды, которые оказались очень активными и близкими к своим сотрудникам».
Результаты 2021 года отражают влияние пандемии на восприятие португальцами, выделяют бренды, которые демонстрируют свою активность и близость к сотрудникам.
Представитель Randstad подчеркивает, что, «несмотря на воздействие пандемии в таких секторах, как туризм и авиация, мы видим, что некоторые из этих брендов выживают благодаря тому, как они справились с кризисом».
Ознакомьтесь с полным рейтингом 20 самых привлекательных компаний для работы.
1. Delta Cafés
2. ANA - Аэропорты Португалии.
3. PWC
4. OGMA - авиационная промышленность Португалии.
5. RTP - Радио и телевидение Португалии
6. IKEA Португалия
7. Banco de Portugal
8. Nestlé
9. Nokia
10. Farfetch
11. Deloitte
12. Volkswagen Group Services
13. Пробковое производство Amorim
14. Fujitsu Technology Solutions
15. Siemens
16. TAP - Португальский воздушный транспорт
17. Компания Navigator
18. Bosch
19. Critical Software
20. EDP