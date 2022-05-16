Португалия: 20 тысяч человек лишились освобождения от IMI

Освобождение от IMI в 2021 году получили 1 126 843 владельцев.

Речь идет об освобождении, предусмотренном в Кодексе IMI, которое автоматически предоставляется AT, когда налогоплательщик или его домохозяйство имеют общий валовой доход до 2,3-кратного годового значения Индекса социальной поддержки (IAS).

Для этих расчетов учитывается значение национальной минимальной заработной платы (SMN), действовавшее в 2010 году, которое составляло 475 евро.

Это уже не первый случай сокращения числа охваченных льготой семей по сравнению с предыдущим годом. В 2017 году (для IMI 2016) это освобождение достигло 1 240 835 владельцев, но два года спустя оно сократилось до 1 170 789.

Это «постоянное» освобождение от IMI распространяется только на недвижимость, которая фактически служит их собственным и постоянным жильем.