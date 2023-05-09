Португалия: 200 млн евро на внутренний туризм

Впервые правительство реализует повестку дня в области туризма, ориентированную на внутренние районы страны, чтобы туризм работал как фактор «развития и сплочения».

Проект предусматривает финансирование в размере 200 млн евро на следующие три года.

Основываясь на пяти осях (оценка, инвестирование, квалификация, проектирование и подключение), правительство предусматривает переквалификацию собственности, привлекая население в сельскую местность.

Государственный секретарь по туризму, торговле и услугам Нуно Фазенда подчеркивает, что это первый раз, когда существует «особая туристическая политика» для внутренних районов.

«Для выполнения этой программы мы мобилизовали около 200 млн евро в качестве начальной суммы, чтобы улучшить территорию, инвестировать в компании, квалифицировать человеческие ресурсы и спроектировать интерьер с точки зрения туризма», - объясняет он.

Для госсекретаря проект правительства демонстрирует «амбиции и приоритеты», отвечая на критику со стороны оппозиции, гарантируя, что «это не диагноз или стратегический план, это план действий по развитию туризма», заверяет он.

Большая часть туризма в Португалии сосредоточена в Лиссабоне, Порту и Алгарве, и цифры даже показывают, что 90 процентов спроса приходится на побережье страны.

На внутренние районы приходится всего пять процентов туристического спроса со стороны иностранцев.