Португалия: 200 тысяч старшеклассников прошли тест на Covid-19

Министерство образования объявило 4 октября, что за последние две недели около 200 тысяч старшеклассников прошли тестирование на Covid-19, выявив положительный показатель заболеваемости 0,15%.

В период с 20 сентября по 1 октября «было проведено около 200 000 тестов для студентов с 10 по 12 классы, при этом уровень позитивности продолжает оставаться очень низким - 0,15%», - говорится в заявлении кабинета министра образования Тьягу Брандау Родригеша.

Это был второй этап скрининга на Covid-19, который проводился со школьным сообществом с начала учебного года. На первом этапе тестирования, который проходил с 6 по 17 сентября, уровень положительности составил 0,12% среди около 180 тысяч учителей и непреподавательского персонала.

Наконец, третий и заключительный этап этого массового тестирования в школах пройдет 4-15 октября, с тестами на Covid-19, которые проводятся среди учащихся 3 цикла базового образования.