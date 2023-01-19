Португалия: 2022 год принес еще больше аварий

По сравнению с 2021 годом в прошлом году было на 14 362 больше инцидентов и на 69 больше погибших.

Превышение скорости и алкоголь стали причиной многих из 5745 зарегистрированных аварий.

123 689 дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в прошлом году, привели к 459 смертям, 2208 серьезным травмам и 37 947 легким травмам.

Это является снижением всех показателей несчастных случаев по сравнению с 2019 годом, базовым для мониторинга.

На семинаре «Активная мобильность: безопасное будущее», состоявшемся 17 января в Лиссабоне и организованном Министерством внутренних дел и Национальным управлением безопасности дорожного движения (ANSR), министр Жузе Луиш Карнейру пояснил, что по предварительным данным в 2022 году произошло на 11 400 несчастных случаев меньше, на 15 смертей меньше, на 93 меньше серьезных травм и на 5255 меньше легких травм.

В 2019 году произошло 135 129 аварий, в результате которых 474 человека погибли, 2301 человек получили серьезные травмы и 43 202 человека получили легкие травмы.

Базовым годом для мониторинга целей, установленных Европейской комиссией и Португалией, является 2019 год, поскольку в 2020 и 2021 годах были значительные перерывы в дорожном движении из-за пандемии.