Португалия: 21 тысяча работников Pingo Doce получат премию в 500 евро

Во время чрезвычайного положения группа компаний Grupo Jerónimo Martins, куда входит сеть супермаркетов Pingo Doce, решила финансово поддержать своих подчиненных и выплатить им ежегодную премию (prémio extraordinário anual) в 500 евро. Об этом представители компании объявили в минувший понедельник. Премию получат сотрудники супермаркетов и работники складских помещений.

Сообщается, что премия охватит 80% работников Grupo Jerónimo Martins. Таким образом, в Португалии денежные выплаты получат 21 тысяча сотрудников. Всего компания выделила на финансовую поддержку подчиненных 10 млн евро.

Напомним, владельцы сети супермаркетов завершили 2019 год с прибылью 433 млн евро, что на 7,9% больше, чем в 2018 году. В супермаркетах Португалии в прошлом году было создано около 1300 рабочих мест.