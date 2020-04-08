Португалия: 21 тысяча работников Pingo Doce получат премию в 500 евро
Компания выделила на финансовую поддержку подчиненных 10 млн евро.
Во время чрезвычайного положения группа компаний Grupo Jerónimo Martins, куда входит сеть супермаркетов Pingo Doce, решила финансово поддержать своих подчиненных и выплатить им ежегодную премию (prémio extraordinário anual) в 500 евро. Об этом представители компании объявили в минувший понедельник. Премию получат сотрудники супермаркетов и работники складских помещений.
Сообщается, что премия охватит 80% работников Grupo Jerónimo Martins. Таким образом, в Португалии денежные выплаты получат 21 тысяча сотрудников. Всего компания выделила на финансовую поддержку подчиненных 10 млн евро.
Напомним, владельцы сети супермаркетов завершили 2019 год с прибылью 433 млн евро, что на 7,9% больше, чем в 2018 году. В супермаркетах Португалии в прошлом году было создано около 1300 рабочих мест.