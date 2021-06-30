Португалия: 2,2 млн авиабилетов отменены без возврата средств

В 2020 году авиакомпании, работающие в Португалии, отменили около 5,5 миллиона авиабилетов. Из них 40% пассажиров не получили возмещения наличными, поскольку получили ваучеры, ожидают решения или остались остались без решения.

Данные представлены Европейской аудиторской палатой (ECA), которая в отчете пришла к выводу, что «права пассажиров воздушного транспорта в Европейском союзе были оставлены на земле во время пандемии», а именно в Португалии, в связи с последовательными отменами и ограничениями.

В 2020 году основные перевозчики, работающие в Португалии, аннулировали 5,5 млн билетов, что затронуло «около 87% пассажиров рейсов в Португалию или из нее».

ECA отмечает, что из общего числа отмененных билетов в Португалии около 60% (3,3 миллиона) были возмещены пассажирам наличными в течение 2020 года.

Однако еще 28% (1,6 миллиона билетов) были конвертированы в ваучеры для последующего использования, «без гарантии, что пассажиры согласятся», в то время как около 5% (более 300 000 билетов) остались нерешенными к концу прошлого года и почти 7% ( 360 000 билетов) были связаны со случаями, когда пассажиры не требовали возмещения или не находили возможности изменить маршрут.

Последнее касалось, в частности, билетов бюджетных авиакомпаний, когда из-за низкой цены пассажиры зачастую не искали решения.

Сама идея ваучеров описывается как «незаконная, она противоречит закону ЕС, который гласит, что обычно деньги возвращаются в течение 7 или 14 дней в зависимости от категории, но они должны быть возмещены».

Что касается крайних сроков возврата билетов в Португалии, ECA отмечает, что они варьировались в зависимости от авиакомпании, и «экспоненциально увеличивались после марта 2020 года», достигнув пика в период с июня по сентябрь (от 31 до 59 дней).

В целом, ECA считает, что права авиапассажиров в ЕС не были защищены во время пандемии, они стали «кредиторами авиакомпаний» из-за проблем с возмещением расходов, несмотря на европейское законодательство.